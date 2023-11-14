В Коломне прозвучали взрывы

В подмосковной Коломне прозвучали взрывы. Об этом сообщил портал «Коломна-Справка».

По информации издания, взрыв раздался во вторник, 14 ноября, в 7:30 в районе Голутвина. По словам очевидцев, звуки были отчетливо слышны в домах на Окском проспекте. У машин сработали системы сигнализации. Также жители сообщают, что Конструкторскому бюро машиностроения едут автомобили спецслужб.

Отмечается, что жители видели дым в том же месте, где недавно произошел похожий взрыв.

Ранее Минобороны сообщило о том, что над территорией Московской области уничтожили беспилотник.