В Госдуме предложили запретить мигрантам работать курьерами и продавцами

В Госдуме предложили запретить мигрантам работать курьерами и продавцами. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

По его словам, такой запрет должен распространяться на граждан тех стран, в которых русский язык не имеет статуса государственного.

«Такая ответственная работа не для них», — пояснил Толстой.

Ранее в Госдуме предложили запретить мигрантам работать в школах, больницах и такси.