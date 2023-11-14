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В Госдуме предложили запретить мигрантам работать курьерами и продавцами

В Госдуме предложили запретить мигрантам работать курьерами и продавцами. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

По его словам, такой запрет должен распространяться на граждан тех стран, в которых русский язык не имеет статуса государственного.

«Такая ответственная работа не для них», — пояснил Толстой.

Ранее в Госдуме предложили запретить мигрантам работать в школах, больницах и такси.