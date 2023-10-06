Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
13°
Сбт, 07
11°
Вск, 08
ЦБ USD 99.68 0.22 06/10
ЦБ EUR 104.79 0.49 06/10
Нал. USD 99.67 / 100.9 06/10 16:00
Нал. EUR 105.01 / 105.69 06/10 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
3 314
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
1 818
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
5 834
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
6 260
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В России хотят запретить мигрантам работать в школах, больницах и такси

В России хотят запретить мигрантам работать в школах, больницах и такси. Об этом сообщило ТАСС.

Проект разработала группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Законопроект предполагает изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». По действующим нормам, правительство РФ вправе ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетности трудоустройства граждан РФ устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных отраслях экономики.

«Законопроектом предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы», — указано в пояснительной записке.