В России хотят запретить мигрантам работать в школах, больницах и такси

В России хотят запретить мигрантам работать в школах, больницах и такси. Об этом сообщило ТАСС .

Проект разработала группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Законопроект предполагает изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». По действующим нормам, правительство РФ вправе ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетности трудоустройства граждан РФ устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных отраслях экономики.

«Законопроектом предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы», — указано в пояснительной записке.