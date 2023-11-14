Появилось видео задержания ректора рязанского ВУЗа, которого подозревают в коммерческом подкупе

Появилось видео задержания ректора рязанского ВУЗа, которого подозревают в коммерческом подкупе. Его опубликовали на сайте регионального УМВД.

Во вторник, 14 ноября, полицейские остановили автомобиль под управлением 65-летнего рязанца на окраине Рязани и доставили его в подразделение правоохранительных органов.

По предварительной информации, мужчина в 2023 году получил взятки от трех студентов в возрасте 32 до 34 лет за прохождение текущего контроля успеваемости буз обучения и сдачи экзаменов, курсовых работ и зачетов. Сумма взяток варьировалась от 15 тысяч рублей до 110 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению и фиксации других аналогичных эпизодов противоправной деятельности руководителя ВУЗа.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 9 лет тюрьмы.

Ранее сало известно, что речь идет о ректоре АНО высшего образования «Современный технический университет» Алексее Ширяеве.