Назван рязанский вуз, ректора которого подозревают в коммерческом подкупе

Назван рязанский вуз, ректора которого подозревают в коммерческом подкупе. Информацию опубликовала «МедиаРязань».

По неофициальным данным, речь шла о ректоре АНО высшего образования «Современный технический университет» Алексее Ширяеве.

Напомним, ранее следователи сообщили о том, что подозреваемый получил в качестве коммерческого подкупа более 150 тысяч рублей от трех студентов за прохождение текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в виде сдачи экзаменов, зачетов, курсовых работ без фактического обучения в образовательном учреждении.