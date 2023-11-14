«Новая газета»: сенатором от Рязанской области может стать Татьяна Баринова

Новым сенатором от Рязанской области может стать Татьяна Баринова. Об этом сообщило издание «Новая газета-Рязань».

Кандидата, по информации источника, выдвинул председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.

Отмечается, что в верхнюю палату парламента регионы делегируют двух человек. Один должен являться представителем законодательной власти, второй — исполнительной. Вторым сенатором от Рязанской области является экс-губернатор Николай Любимов.

Ранее источники сообщали, что в Совет Федерации пойдет экс-глава рязанской налоговой Вячеслав Морозов. Однако он устроился на завод ЖБИ.