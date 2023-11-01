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Вячеслав Морозов трудоустроился на рязанское производство

Экс-руководитель рязанской налоговой Вячеслав Морозов трудоустроился на рязанский завод ЖБИ. Об этом сообщает «Новая газета — Рязань». По информации издания, Морозов займется финансами.

Ранее источники сообщали, что Вячеслав Морозов пойдет в Совфед от Рязанской области. Морозов возглавлял рязанское управление Федеральной налоговой службы с 2014 года, в сентябре 2023-го оттуда уволился. Он избрался в областную думу по одномандатному округу.

В сентябре президиум регионального политсовета «Единой России» наделил Морозова полномочиями члена Совфеда. Губернатор отмечал в своих соцсетях, что «большой опыт работы и знание области позволит ему [Морозову — ред.] эффективно представлять регион на федеральном уровне».

Назначение нового сенатора, которое ждали в конце сентября, так и не произошло.

Напомним, регион в Совфеде представляют два сенатора. Сейчас действующий — экс-губернатор Николай Любимов. Его кандидатуру выдвигало областное правительство, второго претендента должна представлять облдума. Кандидату необходим статус депутата. Место сенатора стало вакантно, после того, как Совфед в конце 2022 года покинул Игорь Морозов.