Ректора рязанского ВУЗа задержали за взятку

В Рязани ректор ВУЗа подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что в период с февраля по июнь 2023 года он получил в качестве коммерческого подкупа более 150 тысяч рублей от трех студентов за прохождение текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в виде сдачи экзаменов, зачетов, курсовых работ без фактического обучения в образовательном учреждении.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области.

Расследование продолжается.