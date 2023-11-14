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Малков поручил организовать экскурсии на Международную выставку-форум «Россия»

Малков поручил организовать экскурсии на Международную выставку-форум «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Во вторник, 14 ноября, губернатор провел заседание правительства Рязанской области. На нем Малков дал поручение проработать предложения по организации экскурсионных выездов для школьников, студентов, коллективов предприятий и различных учреждений.

Губернатор отметил, что выставка «Россия» на ВДНХ очень интересная, а стенд Рязанской области сделан достойно и пользуется популярностью.

«Всем рекомендую выставку посетить. Все регионы представлены, их основные достижения за последние годы. Такие выезды для рязанцев будут полезны и интересны», — сказал глава региона.

Отметим, что Международная выставка-форум «Россия» будет открыта до 12 апреля 2024 года. Павел Малков посетил ее 9 ноября.