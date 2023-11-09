Малков посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Малков осмотрел общую экспозицию выставки и стенд Рязанской области. Посетителям рязанского стенда предлагают познакомиться с регионом, в том числе при помощи современных виртуальных технологий. Организована работа студии-мастерской, где желающие на практике могут попробовать техники создания изделий народных художественных промыслов и ремесел Рязанского края.

Губернатор в комментарии журналистам подчеркнул высокий уровень организации выставки «Россия», оформление региональных стендов, а также отметил огромный к ней интерес. «Выставка очень интересная, рекомендую всем ее посетить. Стенд Рязанской области демонстрирует все особенности региона, то, что мы хотели показать, чем гордимся, — сказал глава региона. — Безусловно, яркие впечатления получают те, кто воспользовался виртуальными очками и поднимался на воздушном шаре. Рязанский стенд пользуется большой популярностью, более 10 тысяч человек ежедневно посещают нашу площадку. В целом выставка для региона — это возможность показать себя, изучить лучшие практики других субъектов РФ, наладить дополнительные межрегиональные контакты с партнерами. Это новые начинания, новые возможности». Павел Малков добавил, что участие в выставке является также стимулом к росту турпотока и инвестиций в Рязанскую область.

Международная выставка-форум «Россия» будет открыта до 12 апреля 2024 года. За время ее работы на стенде Рязанской области пройдет много различных мероприятий. Подготовлены интерактивные программы для посетителей, посвященные Рязанскому краю. Тематические проекты запланированы также на предстоящие новогодние праздники, ко Дню защитника Отечества. В рамках выставки состоится презентация гастрономических брендов региона, которая пройдет 12 января в День Рязанской области на ВДНХ.