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Боррель призвал все страны ЕС увеличить военные поставки Украине

Боррель призвал все страны ЕС увеличить военные поставки Украине. Об этом пишет «Российская газета».

Глава Евросоюза Жозеп Боррель призвал все страны ЕС увеличить военные поставки Украине. По его словам, в первую очередь речь идет о средствах ПВО и зимнем снаряжении.

Также он заявил, что Евросоюз подготовит еще 10 тысяч украинских военных сверх ранее обещанных 30 тысяч.

По его словам, Евросоюз не отказывается от своей задачи поставить ВСУ миллион снарядов до марта 2024 года, пока она выполнена на 30%.

Ранее стало известно, что Минобороны Словакии прекратило военную помощь ВСУ.