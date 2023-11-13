В Рязанской области мужчина, которому дали срок за похищение подростка, вернулся из зоны СВО

Житель Скопина, который отбывал срок за похищение подростка и угон автомобиля, вернулся домой благодаря стараниям матери. Об этом пишет Telegram-канал «Новая газета-Рязань».

После того, как у скопинца, которому дали 6 лет и 4 месяца колонии строгого режима, появилась возможность снять судимость путем участия в СВО, он сообщил матери, что «больше ни за что сидеть не будет» и поехал в горячую точку, где стал снайпером. Контракт был подписан на полгода и 26 октября 2023 года он заканчивался.

Журналисты отмечают, что мужчину, который не собирался подписывать новый контракт, за несколько дней до возвращения отправили с товарищами на передовую. В этот момент мать мужчины начала обзванивать всевозможные инстанции. На горячей линии Минобороны ей ответили о необходимо написать официальное обращение в ведомство, что они быстро и сделала. Вскоре его вернули с передовой, а вместе с ним и других бойцов, у которых тоже уже заканчивался контракт.

Спустя время мужчина уже будучи дома решил снова отправиться в зону СВО.

«Собрался в январе в бой идти. Говорит, без ребят теперь не может: „Они там кровь проливают, а я буду смотреть?“ И хочет на офицера идти учиться, ведь судимость снимут. Я, говорит, понял, что это мое призвание», — рассказала мать мужчины.

Отмечается, что боец имеет жену и троих детей.

Ранее СМИ сообщали о том, что мужчину забрали в зону СВО.