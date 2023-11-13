Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
Втр, 14
Срд, 15
ЦБ USD 92.12 0.07 14/11
ЦБ EUR 98.53 0.21 14/11
Нал. USD 92.5 / 93.2 13/11 15:45
Нал. EUR 98.45 / 99.54 13/11 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
3 часа назад
308
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
14 628
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
3 511
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
9 822
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязанской области мужчина, которому дали срок за похищение подростка, вернулся из зоны СВО

Житель Скопина, который отбывал срок за похищение подростка и угон автомобиля, вернулся домой благодаря стараниям матери. Об этом пишет Telegram-канал «Новая газета-Рязань».

После того, как у скопинца, которому дали 6 лет и 4 месяца колонии строгого режима, появилась возможность снять судимость путем участия в СВО, он сообщил матери, что «больше ни за что сидеть не будет» и поехал в горячую точку, где стал снайпером. Контракт был подписан на полгода и 26 октября 2023 года он заканчивался.

Журналисты отмечают, что мужчину, который не собирался подписывать новый контракт, за несколько дней до возвращения отправили с товарищами на передовую. В этот момент мать мужчины начала обзванивать всевозможные инстанции. На горячей линии Минобороны ей ответили о необходимо написать официальное обращение в ведомство, что они быстро и сделала. Вскоре его вернули с передовой, а вместе с ним и других бойцов, у которых тоже уже заканчивался контракт.

Спустя время мужчина уже будучи дома решил снова отправиться в зону СВО.

«Собрался в январе в бой идти. Говорит, без ребят теперь не может: „Они там кровь проливают, а я буду смотреть?“ И хочет на офицера идти учиться, ведь судимость снимут. Я, говорит, понял, что это мое призвание», — рассказала мать мужчины.

Отмечается, что боец имеет жену и троих детей.

Ранее СМИ сообщали о том, что мужчину забрали в зону СВО.