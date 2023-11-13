«Рязаньгоргаз» прокомментировал сообщения рязанцев о газовщиках-мошенниках в Песочне

«Рязаньгоргаз» прокомментировал РЗН. инфо сообщения рязанцев о газовщиках-мошенниках в Дашково-Песочне, которые предлагали установить пенсионерам датчики газа.

«Если речь идет о приборе, работающем независимо от газораспределительной сети, решение его приобрести принимается на усмотрение пользователя», — написали в «Рязаньгоргазе».

По словам «Рязаньгоргаза», работники организации не предлагают жителям подобные услуги.

Помимо этого, в компании объяснили, что о проведении техобслуживания людям рассказывают заранее, газовое оборудование ремонтируют специалисты по предварительной заявке. Сотрудники «Рязаньгоргаз» одеты в спецодежду с логотипами организации и имеют при себе удостоверение.

Напомним, 4 ноября рязанцы сообщили РЗН. инфо, что на улице Советской Армии ходят мошенники под видом электриков-газовщиков.