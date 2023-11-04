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Рязанцы рассказали о мошенниках под видом газовщиков в Песочне
Горожане заметили, что на улице Советской Армии ходят мошенники под видом электриков-газовщиков. Об этом рязанка сообщила РЗН. инфо.

Горожане заметили, что на улице Советской Армии ходят мошенники под видом электриков-газовщиков. Об этом рязанка сообщила РЗН. инфо.

«Впаривают пенсионерам датчики, пугают тем, что МЧС придет и оштрафует. Датчики по 60 тысяч рублей, а пенсионерам скидка — всего за 20 тысяч штука, а надо минимум два», — рассказала подписчица.