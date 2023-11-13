Минюст исключил возвращение смертной казни в России

Замглавы Минюста России Андрей Логинов заявил, что позиция Конституционного суда фактически запрещает в РФ отмену моратория на смертную казнь. Об этом пишет РИА Новости.

Заявление политик сделал на презентации доклада России во время периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека.

«В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», — отметил Логинов.

Ранее мораторий предложили отменить в Госдуме.