В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил председателю Конституционного суда Валерию Зорькину рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Об этом сообщает ТАСС.

Миронов считает, что необходимость возвращения смертной казни обусловлена изменившейся геополитической ситуацией и осуществлением на территории России терактов и убийств мирных граждан.

Он отмечает, что мораторий угрожает безопасности и целостности России.