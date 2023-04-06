Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
14°
Птн, 07
Сбт, 08
ЦБ USD 79.5 0.14 06/04
ЦБ EUR 87.1 0.38 06/04
Нал. USD 80.01 / 84.45 06/04 13:45
Нал. EUR 87.61 / 89 06/04 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
5 018
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
7 541
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
9 631
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
12 607
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил председателю Конституционного суда Валерию Зорькину рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Об этом сообщает ТАСС.

Миронов считает, что необходимость возвращения смертной казни обусловлена изменившейся геополитической ситуацией и осуществлением на территории России терактов и убийств мирных граждан.

Он отмечает, что мораторий угрожает безопасности и целостности России.