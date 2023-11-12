Открыто движение на участке железной дороги, где произошел теракт в Рязанской области

Открыто движение на участке железной дороги, где произошел теракт в Рязанской области. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщили в МЖД.

В 15:34 по перегону Рыбное-Блокпост проследовал первый грузовой поезд.

Работы выполнили триста железнодорожников. Они убрали 19 вагонов и уложили 175 метров новой рельсошпальной решетки и смонтировали триста метров контактной подвески.

Напомним, в субботу, 11 ноября, в Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов.

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