Малков заявил об усилении мер безопасности в Рязанской области

Павел Малков заявил об усилении мер безопасности в Рязанской области. Об этом губернатор сообщил 12 ноября у себя в соцсетях.

Глава регионе провел внеочередное заседание оперштаба и после теракта на железной дороге.

«Обсудили допмеры по повышению защищенности потенциально опасных объектов в области с учетом вчерашнего чрезвычайного происшествия на железнодорожном перегоне. Ведется большая работа по усилению мер безопасности», — написал Малков. Политик поручил изучить опыт Белгородской и Курской областей.

Напомним, в субботу, 11 ноября, в Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов.