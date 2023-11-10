Рязанская область закупит лекарство для онкобольных «Бевацизумаб» на 6,2 миллиона рублей

Рязанская область закупит лекарство для онкобольных «Бевацизумаб» на 6,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок.

Препарат приобретут в ампулах по 4 мл, всего 600 штук. Подача заявок на тендер завершится 20 ноября.

Отмечается, что «Бевацизумаб» необходим людям при тяжелой химиотерапии.

О нехватке «Бевацизумаба» в аптеке онкодиспансера рязанцы рассказывали еще летом. Тогда в региональном минздраве РЗН. Инфо пояснили, что перебои в поставках некоторых лекарственных препаратов связаны с санкциями недружественных стран.

Справка:

«Бевацизумаб» — противоопухолевое средство, используемое в лечении нескольких видов рака, в том числе неоперабельных опухолей. Один из аналогов существует под торговым названием «Авастин», его производят в Швейцарии.