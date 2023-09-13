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Вячеслава Морозова наделили полномочиями члена Совфеда

Рязанская «Единая Россия» наделила Вячеслава Морозова полномочиями члена Совфеда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Павел Малков.

«На заседании президиума регионального политического совета „Единой России“ приняли решение выдвинуть кандидатуру Вячеслава Анатольевича Морозова для наделения полномочиями члена Совета Федерации РФ. Большой опыт работы и знание области позволит ему эффективно представлять регион на федеральном уровне», — написал Малков.