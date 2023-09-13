Вячеслава Морозова наделили полномочиями члена Совфеда
Рязанская «Единая Россия» наделила Вячеслава Морозова полномочиями члена Совфеда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Павел Малков.
«На заседании президиума регионального политического совета „Единой России“ приняли решение выдвинуть кандидатуру Вячеслава Анатольевича Морозова для наделения полномочиями члена Совета Федерации РФ. Большой опыт работы и знание области позволит ему эффективно представлять регион на федеральном уровне», — написал Малков.