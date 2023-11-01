ВСУ назвали причину остановки контрнаступления

ВСУ назвали причину остановки контрнаступления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обозревателя газеты País Кристиана Сэгура.

По его словам, офицеры ВСУ объяснили остановку контрнаступления в сентябре крупными потерями на минных полях.

«Все офицеры подтвердили, что многомесячные прямые атаки с целью прорыва российской обороны танками и мотопехотой закончились в сентябре из-за больших потерь на минных полях», — заявил Сэгура.

Ранее Шойгу заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч бойцов.