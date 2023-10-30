Шойгу: Украина за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч бойцов

Украина за время контрнаступления с 4 июня потеряла убитыми и ранеными свыше 90 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Отмечается, что за это время уничтожено почти 600 танков, около двух тысяч бронемашин противника.

«При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов», — сказал он.

Российские военные продолжат «методично и уверенно» выполнять поставленные задачи в зоне СВО.