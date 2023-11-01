В Рязани сквер ЖКХ переименовали в сквер имени Маршала Бирюзова

В Рязани сквер ЖКХ переименовали в сквер имени Маршала Бирюзова. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В ведомстве отметили, что в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 30 октября 2023 года № 13850 изменено наименование территории со сквера ЖКХ на сквер имени Маршала С.С. Бирюзова.

Отмечается, что предложение ранее поступило от управления благоустройства города. Оно было рассмотрено комиссией о присвоении (изменении, аннулировании) наименований объектам озеленения территорий общего пользования. По вопросу было принято положительное решение.

Сквер имени Маршала Бирюзова стал победителем рейтингового голосования по Московскому району. Благоустройство запланировано на 2024 год.