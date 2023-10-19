В Рязани хотят переименовать сквер ЖКХ

В Рязани хотят переименовать сквер ЖКХ. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Отмечается, что соответствующее предложение поступило от управления благоустройства города.

Сквер ЖКХ предложили переименовать в сквер имени маршала Сергея Бирюзова.

Напомним, сквер стал победителем рейтингового голосования по Московскому району. Благоустройство запланировано на 2024 год в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».