The Telegraph: командир ВСУ предложил западным политикам самим повоевать с Россией

Обозреватель The Telegraph Колин Фриман заявил, что бойцы ВСУ посоветовали тем, кто критикует Украину, приехать и самим повоевать с Россией. Об этом пишет Life.

«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — цитирует The Telegraph слова командир артиллерии ВСУ с позывным «Мирон».

Также отмечается, что моральный дух военных ВСУ упал, люди устали.

Ранее сообщалось, что Украина «умоляла» США передать еще больше оружия.