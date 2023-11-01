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The Telegraph: командир ВСУ предложил западным политикам самим повоевать с Россией

Обозреватель The Telegraph Колин Фриман заявил, что бойцы ВСУ посоветовали тем, кто критикует Украину, приехать и самим повоевать с Россией. Об этом пишет Life.

«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — цитирует The Telegraph слова командир артиллерии ВСУ с позывным «Мирон».

Также отмечается, что моральный дух военных ВСУ упал, люди устали.

Ранее сообщалось, что Украина «умоляла» США передать еще больше оружия.