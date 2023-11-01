Politico: Украина «умоляет» США передать им больше оружия

Власти Украины «умоляют» Вашингтон поставить им больше оружия, чтобы Россия не смогла достичь успехов на поле боя в обозримой перспективе. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание Politico.

Журналисты пишут, что команда Зеленского «едва ли не ежедневно» призывает американских чиновников увеличить объем поставок. Украинские власти заявляют, что в зоне боевых действий сейчас идут ожесточенные бои. Киев «боится остаться в стороне из-за событий на Ближнем Востоке».

Отмечается, что с начала СВО США передало военную помощь Украине на сумму $43,9 млрд.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее сообщил, что на территорию России незаконно попадает оружие из Украины.