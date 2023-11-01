В России возобновили набор в ЧВК «Вагнер»

В России возобновили набор в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщае т Lenta.ru.

По данным издания, в двух российских городах — Перми и Новосибирске возобновили набор бойцов в ЧВК «Вагнер», принадлежавшую бизнесмену Евгению Пригожину.

Представитель ЧВК в Перми подтвердил информацию о возобновлении набора. Он объяснил, что сейчас «Вагнер» является подразделением Росгвардии. А новым подразделением теперь руководит сын Пригожина Павел.

«2-3 дня как уже заключаются контракты. Заключаем не с Минобороны, а с Росгвардией, пока судимых, больных не берут», — сообщил представитель ЧВК в Новосибирске.