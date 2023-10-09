Песков прокомментировал идею Кадырова об отмене президентских выборов из-за СВО

Песков прокомментировал идею Кадырова об отмене президентских выборов из-за СВО. Об этом пресс-секретарь рассказал в понедельник, 9 октября.

По словам Пескова, президент настоял на необходимости проведения выборов.

«Исходим из слов Путина о выборах в ходе СВО — он говорил о соблюдении всех требований Конституции», — пояснил политик.

Он также заявил, что кто-то вряд ли сможет составить конкуренцию Владимиру Путину.

Ранее Кадыров предложил отменить выборы президента из-за СВО.