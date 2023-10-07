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Кадыров предложил отменить выборы президента из-за СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить проведение выборов президента России, которые должны состояться 17 марта 2024 года. Он объяснил это специальной военной операцией на Украине, сообщает РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить проведение выборов президента России, которые должны состояться 17 марта 2024 года. Он объяснил это специальной военной операцией на Украине, сообщает РИА Новости.

В качестве альтернативы Кадыров предложил провести выборы только с одним кандидатом — Владимиром Путиным.

Заявление Кадырова прозвучало на флешмобе в центре Грозного, приуроченном к дню рождения президента РФ Владимира Путина.

«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — заявил Кадыров.

По его словам, Путин «самый мудрый политик и воин, честный и правильный человек, который никогда не бросает своих и максимально старается сохранить команду».