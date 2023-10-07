Кадыров предложил отменить выборы президента из-за СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить проведение выборов президента России, которые должны состояться 17 марта 2024 года. Он объяснил это специальной военной операцией на Украине, сообщает
В качестве альтернативы Кадыров предложил провести выборы только с одним кандидатом — Владимиром Путиным.
Заявление Кадырова прозвучало на флешмобе в центре Грозного, приуроченном к дню рождения президента РФ Владимира Путина.
«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — заявил Кадыров.
По его словам, Путин «самый мудрый политик и воин, честный и правильный человек, который никогда не бросает своих и максимально старается сохранить команду».