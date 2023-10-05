Владельцы Rostic’s и KFC прокомментировали повышение цен

Пресс-служба компании «Юнирест», которая управляет Rostic’s и KFC в России, прокомментировала РЗН. инфо повышение цен в заведениях общепита.

«Цены в меню действительно были скорректированы, однако их рост составил менее 5%. Корректировка цен в ресторанах периодически происходит и связана с целым рядом экономических факторов: стоимостью ингредиентов, инфляцией, ростом логистических затрат, ростом НДС и себестоимости продукции, дефицитом кадров, ростом оплаты труда и другими.

Мы постоянно ведем работу по уменьшению влияния этих факторов на потребителей за счет внутренней оптимизации, чтобы оставаться доступными для наших гостей. Нашим приоритетом также всегда было и остается высокое качество нашей продукции, которое мы сохраняем несмотря на все изменения», — сообщили в «Юниресте».

Ранее сообщалось о повышении цен в Rostic’s и KFC на 12,5%.