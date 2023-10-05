KFC и «Ростикс» повысили цены на все меню на 12,5%

KFC и «Ростикс» повысили цены на все меню своих ресторанов. Стоимость бургеров, картошки, стрипсов, капучино и прочих комбо-обедов увеличится на 10%, а что-то и на 12,5%. Об этом пишет Mash.

По словам сотрудников, после исторического взлета цены на курицу, она чаще стала бывать в дефиците — периодически возникают проблемы с поставками.

Поэтому они берут мясо птицы с запасом и хранят в морозилке, чтобы всем хватило, и позиции не оказались в стопе. Но из-за этого увеличивается риск испортить продукт.

ФАС уже направил производителям мяса птицы запросы для проведения анализа обоснованности установленных цен. Если они не смогут разъяснить этот момент, стоимость фастфуда спадет.