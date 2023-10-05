В Рязани обсудили строительство многоэтажки в Канищеве

В Рязани в четверг, 5 октября, прошли публичные слушания о строительстве многоэтажки на улице Бирюзова в Канищеве.

О проекте планировки территории рассказал представитель застройщика Александр Поляк. Он отметил, что план строительства здания разработают с соблюдением высотности в этом районе.

По словам докладчика, территория расположена в границах уже существующей застройки. Там есть объекты социального и культурного назначения.

«Нами был сделан запрос в управление образования и молодежной политики, на который мы получили ответ, что в данном районе достаточное количество мест в школах», — отметил он, добавив, что рядом с застройкой есть около восьми детсадов со свободными местами.

Также докладчик сообщил, что застройщики провели замеры шума в районе.

«Во многих точках показатели не превышают допустимые. Они на 20 процентов ниже нормативных показателей, что было зафиксировано в протоколе испытаний в лаборатории», — отметил Поляк.

По его словам, сейчас на участке проходят инженерные сети и канализационный коллектор.

«Мы разработали проект выноса этих сетей. Согласовали с соответствующими организациями. В ближайшее время, после перевода земельного участка, мы хотели бы приступить к его выносу» — уточнил докладчик.

Он также добавил, что проект домостроительства разработают с применением современных материалов и дизайнерских решений.

На слушание пришло около 12 человек. Вопросов к докладчику у них не возникло.

Окончательное решение по проекту опубликуют официально.

Напомним, что о строительстве многоэтажки стало известно в сентябре.