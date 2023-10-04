Новости Рязани за 4 октября 2023 год

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Инциденты произошли в среду, 4 октября. По данным карты, в 22:05 сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, затем — в 22:13 в Харьковской. Также отмечается, что воздушная тревога прозвучала в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Большинство рязанцев не слышали системы оповещения в городе

В соцсетях запустили опрос, посвященный проверке исправности систем оповещения в Рязанской области. Информация появилась в паблике «Новости Рязани ВКонтакте». «Сирены сегодня слышали в Рязани? Пишите, где слышали — где нет. Это важно. Звуки оповещения включали в 11 и в 14 часов. 4 октября по всей стране МЧС проверяло системы оповещения, о чем повсеместно предупреждало заранее», — указано в публикации. На 22:08 проголосовало 1103 человека. 66,09% проголосовавших отметили, что они не слышали сирены. 30,19% ответили, что слышали. 3,72% заявили, что не были в Рязани.

Картаполов: Единый реестр призывников может заработать в 2025 году

Председатель Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, когда заработает Единый реестр призывников. Об этом он рассказал «Парламентской газете». «Работа ведется, и ведется достаточно активно, — подчеркнул парламентарий. — Если будет получаться и в 2024 году мы ударно поработаем, возможно, удастся запустить реестр и раньше. Но я бы все-таки рассчитывал на то, что в полном объеме он заработает в соответствии с планом, то есть не раньше 2025 года», — отметил Картаполов.

МЧС: площадь пожара в Олимпийском городке составила 50 квадратных метров

Площадь пожара в Олимпийском городке составила 50 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Сообщение о пожаре в хозпостройке в садоводческом товариществе «Родничок-2» поступило в среду, 4 октября, в 18:23. В 18:45 пожар был локализован. Огонь ликвидировали к 20:00. На месте работали две единицы техники, девять спасателей.

Трех рязанцев осудят за сбыт наркотиков

Трех рязанцев осудят за сбыт наркотиков. Об этом сообщила региональная прокуратура. Обвиняемые размещали закладки на территории города. От дальнейшей продажи они получали деньги. Довести до конца преступные намерения подельники не смогли, поскольку наркотики изъяли полицейские. Трем фигурантам предъявили обвинение. Каждому грозит до 15 лет тюрьмы. Их заключили под стражу. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора области. Дело рассмотрит Рязанский областной суд.

В московской квартире нашли мумифицированный труп пенсионерки

В московской квартире нашли мумифицированный труп пенсионерки. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным издания, 3 октября в полицию обратился мужчина, который заявил, что его соседка длительное время не выходит на связь. Полицейские, которые приехали на место, обнаружили, что дверь квартиры заперта изнутри. После ее вскрытия, в одной из комнат нашли тело 74-летней женщины. Полиция проводит проверку.

Рязанка пожаловалась на упавшее на козырек подъезда сухое дерево

Рязанка пожаловалась на упавшее на козырек подъезда сухое дерево. Фото с места происшествия появились в группе «Новости Рязани ВКонтакте». Инцидент произошел у подъезда дома № 17 по улице Скоморошинской. На фото видно, что при падении дерево пробило окно. Его часть нависает над входом в подъезд. По словам одной из жительниц, они с соседями неоднократно обращались в службу благоустройства города с просьбой спилить дерево. «Что мы имеем: разбитое стекло в подъезде (неизвестно, кто его заменит) и такое же аварийное дерево рядом», — поделилась женщина. Как она рассказала в посте, после падения дерева жители дозвонились в дирекцию благоустройства в 15:22. Им сказали, что рабочий день закончен, а к ним попробуют приехать на следующий день. «Мы попросили представиться даму, с которой говорили, так как предупредили, что собираемся писать в прокуратуру. Дама в который раз сообщила нам номер заявки, но представиться не пожелала. На вопрос: „А как нам быть?“ ответила: „Звоните в МЧС, наши люди не поедут, они хотят домой“. Благо никого не зашибло, хотя могло. В подъезде живëт много стариков и детей. Так вот, вопрос: как же долго будет продолжаться этот кошмар?!» — подытожила жительница дома.

Судебное заседание по делу об убийстве в доме Мохова пройдет 1 ноября

Судебное заседание по делу об убийстве в доме Мохова пройдет 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Скопинского областного суда. Заседание пройдет 1 ноября в 11:00. На нем будут присутствовать присяжные заседатели. Напомним, в августе прошлого года против скопинского маньяка возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. В мае уголовное дело вернули в прокуратуру. В июле суд отложил рассмотрение жалобы на возврат в прокуратуру дела об убийстве. Позже это решение отменили.

В Рязани в Олимпийском городке произошел пожар

В Рязани в Олимпийском городке произошел пожар. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы. О возгорании стало известно в среду, 4 октября. Как рассказал свидетель произошедшего, вероятнее всего, пожар случился в заброшенных дачах. Отмечается, что недалеко строится школа. Данных о пострадавших нет. Инцидент прокомментировали в региональном МЧС.

В Рязани в ДТП с мотоциклом пострадали два человека

В Рязани в ДТП с мотоциклом пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. Авария случилась в среду, 4 октября, примерно в 15:45, вблизи дома № 6 по улице Южный промузел, По предварительной информации, 74-летний водитель ВАЗ-2115, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 54-летнего рязанца. В результате происшествия водитель мотоцикла и 69-летняя пассажирка автомобиля получили травмы. Им оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Сборную России по футболу не допустили до турниров ФИФА

Сборную России по футболу не допустили до турниров ФИФА. Об этом сообщает ТАСС. По данным издания, основная и молодежная команды сборной России по футболу не будут допущены до турниров ФИФА до окончания специальной военной операции. Однако до чемпионата мира допустили юношеские сборные России до 17 лет.

В Рязани перенесли сроки окончания строительства военного госпиталя

В Рязани перенесли сроки окончания строительства военного госпиталя. Об этом сообщила ГТРК «Ока». Закончить строительство медучреждения планировали в ноябре 2023 года. «Была небольшая техническая остановка. Сейчас мы прикладываем все усилия, чтобы упущенное наверстать. Точную дату окончания работ мы вам сообщим дополнительно», — рассказал руководитель проекта по строительству Валерий Сумин. Сейчас на объекте работают 200 человек. Строители занимаются отделкой внутренних помещений, прокладывают дороги и инженерные коммуникации. «Практически завершены работы по строительству теплотрассы. Буквально завтра приступаем к монтажу газовой блочной котельной, которая обеспечит весь объект теплом», — отметил Сумин. Напомним, в 2015 году для строительства госпиталя передали в федеральную собственность участок площадью 80,7 тысячи квадратных метров. Провели часть работ по закладке фундамента. Позже строительство госпиталя «притормозили» из-за финансовых проблем. В июле 2022 года губернатор Павел Малков предложил возобновить работы в 2023 году. Открытие военного госпиталя планировалось в ноябре 2023 года. Скрины: ГТРК «Ока»

Рязанских педагогов наградили от имени губернатора

Рязанских педагогов наградили от имени губернатора. Об этом сообщает сайт правительства. В среду, 4 октября, в филармонии прошло торжественное собрание, приуроченное к Дню учителя. От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова педагогов поздравила первый зампред правительства региона Анна Рослякова. Также мероприятие посетили министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, учителя и ветераны сферы образования из разных муниципальных образований, депутаты областной Думы, представители управлений образования, профессиональных союзов, РИРО. Анна Рослякова поздравила учителей с профессиональным праздником, подчеркнув их нелегкий, но важный труд. «Профессия учителя возвращает свой высокий статус. Об этом говорит тот факт, что текущий год объявлен Годом педагога и наставника. Вы дарите знания, свое тепло, сердце детям, учите нравственным принципам, преданной дружбе, уважению к Родине. Формируете наше общее будущее. В Рязанской области уделяется большое внимание сфере образования. Строятся новые школы, капитально ремонтируются действующие учреждения. Мы будем продолжать эту работу», — сказала Рослякова. Зампред вручила региональные и ведомственные награды. В том числе почетные грамоты министерства просвещения Российской Федерации и губернатора Рязанской области, знаки «Почетный наставник», «За верность профессии», «Молодость и профессионализм», «За заслуги перед Рязанской областью», «За усердие». Несколько человек удостоены званий почетных работников федерального и регионального уровней в сферах образования, воспитания детей и молодежи. Также перед собравшимися выступили творческие коллективы.

В Рязанской области при пожаре погиб 59-летний мужчина