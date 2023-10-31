В Госдуму внесли законопроект о государственном контроле за ценами на бензин

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о государственном контроле за ценами на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сергея Миронова.

Он отметил, что рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции.

Производители бензина в сентябре повысили оптовую стоимость на 9,1%. В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 9,8%, а у производителей — на 71,8%.

Напомним, 21 сентября 2023 года в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизеля.