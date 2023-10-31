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Рязанец вышел на одиночный пикет против Хеллоуина

В Рязани на улице Почтовой мужчина вышел на одиночный пикет. Корреспондент РЗН. инфо побеседовал с жителем.

Рязанец рассказал, что против празднования Хэллоуина.

«Это демонический праздник Запада. Люди с этим соглашаются, а это на самом деле преклонение сатане и демоническим духам. Я очень негативно к этому отношусь. Это вызов Богу, который принесет проклятье жизни каждого человека, который принимает в этом участие», — сказал мужчина.

Корреспондент РЗН. инфо спросил, как рязанец относится к предложению переименовать Хеллоуин в День жутких сказок и историй.

«Ни в коем случае [не переименовывать — прим. ред]. Праздник нужно запретить», — заключил мужчина.

Ранее в России предложили переименовать Хеллоуин в День жутких сказок и историй.