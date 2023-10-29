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В России предложили переименовать Хеллоуин в День жутких сказок и историй
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил переименовать в России Хеллоуин в День жутких сказок и историй.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил переименовать в России Хеллоуин в День жутких сказок и историй. Об этом он сообщил «RT на русском».

Собеседник издания напомнил, что в обществе почти каждый год разгорается спор из-за праздника.

«Одни требуют запретить как элемент прозападной пропаганды, другие говорят: „Руки прочь от популярной забавы!“ Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями с детского сада. Просто взять и запретить не получится», — уточнил Нилов.

По его словам, можно принять компромиссное решение, которое позволит сохранить популярный праздник и удовлетворить патриотическую общественность.

«Предлагаю праздновать в России Хеллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдем от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье», — считает депутат.