«Ростелеком» разместил тендер на обслуживание платных парковок в Рязани

Информация появилась на сайте Госзакупок.

«Ростелеком» разместил тендер на сайте Госзакупок на обслуживание платных парковок с 1 марта 2022 по 12 января 2024 года.

Цена контракта составляет 66 млн 753 тысячи 273 рублей.

Исполнитель должен: регулярно убирать платные парковки, проводить работы по техническому и сервисному обслуживанию паркоматов и ПО систем, проводить замену дорожных знаков и информационных щитов при их повреждении или утрате, поддерживать функционирование фотовидеофиксации, при поломке парковочного оборудования отремонтировать или сообщить «Ростелекому» причины и способы решения проблемы, а также менять термобумагу для печати чеков, выполнять замену аккумуляторных батарей в течение двух рабочих часов с момента разряда и многое другое.

Напомним, бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города» займется чисткой платных парковок в Рязани.