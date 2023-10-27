Рязанцы сообщили о новом ограничении скорости на Северной окружной

Рязанцы сообщили о новом ограничении скорости на Северной окружной. Фото в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.

«Автомобилисты, будьте внимательны! Сегодня обнаружил, что на Северной окружной дороге, сразу после Канищево, появился стационарный знак „Ограничение скорости 50 км/ч“, причем находится он не как обычно с правой стороны дороги, а слева, на разделительной полосе. Знака, отменяющего этого ограничения, я не увидел. Перекрестков до „Глобуса“ тоже нет. С чем связано установление этого знака в пределах города?», — написал рязанец.

Напомним, с 16 октября на Северной окружной отменили установленное ранее ограничение максимальной скорости движения автотранспорта 40 км/ч.