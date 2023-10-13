На Северной окружной дороге изменится скоростной режим

В Рязани продолжается реконструкция Северной окружной дороги. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает региональный минтранс.

На объекте завершены работы по всей ширине проезжей части: уложено несколько слоев асфальтобетона, нанесена дорожная разметка. На текущий момент подрядчик ведет устройство тротуаров и велодорожек, а также возводит надземный пешеходный переход в районе Борковского карьера.

В связи с завершением работ на проезжей части на Северной окружной дороге с 16 октября будет отменено установленное ранее ограничение максимальной скорости движения автотранспорта 40 км/ч.