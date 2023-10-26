Роспотребнадзор начал проверку после обнаружения кишечной инфекции в рязанской школе № 1

Управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование в связи c обнаружением острой кишечной инфекции в рязанской школе № 1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проводят комплекс санитарно — противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции, в ходе которых отобраны пробы воды, продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды.

Продолжаются противоэпидемические мероприятия, вирусологические и бактериологические лабораторные исследования.

По состоянию на 15:00 зарегистрировано три случая острой кишечной инфекции у учащихся.

Напомним, в семи классах школы № 1 в Рязани ввели карантин из-за ротовируса.

Ранее администрация учебного заведения прокомментировала ситуацию.