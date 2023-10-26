В школе № 1 в Рязани ввели карантин в семи классах

В школе № 1 в Рязани ввели карантин в семи классах. Об этом сообщили в администрации учреждения.

«В связи с превышением порога заболеваемости среди учащихся по гриппу и ОРВИ в рязанской школе № 1 имени Екимецкой семь классов закрыто на карантин. По информации учреждения официально зарегистрировано два случая ротавирусной инфекции. Скорую помощь в школу не вызывали. В данный момент проводятся все необходимые профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболеваний», — рассказали представители школы.

Ранее появилась информация о том, что в рязанской школе № 1 произошла вспышка ротавирусной инфекции.