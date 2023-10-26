В рязанской школе № 1 прокомментировали информацию о массовом отравлении

В рязанской школе № 1 произошла вспышка ротавирусной инфекции. Об этом сообщили «Рязанские новости».

Инцидент произошел в четверг, 26 октября. Несколько детей почувствовали себя плохо в школе.

В администрации школы «Рязанским новостям» сообщили, что в одном классе произошла вспышка ротавирусной инфекции.

В настоящее время данный вопрос решает Роспотребнадзор. В школе ожидают представителей ведомства.

«По поручению прокурора области организована проверка соблюдения законодательства о безопасном пребывании детей в МБОУ «Школа № 1»., — рассказали в региональной прокуратуре.

По результатам проверки будет дана оценка деятельности администрации образовательного учреждения.

Фото с официального сайт школы.