Белый дом: инвестиции в Украину — залог экономического роста США

Администрация президента США Джо Байдена призывает в частном порядке представителей политических партий в конгрессе обосновывать помощь Украине залогом экономического роста в Америке. ОБ этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Издание сообщает, что эта стратегия призвана убедить общественность, что поддержка Украины необходима для блага США. Якобы благодаря этому создадут новые рабочие места и укрепят промышленную базу страны.

Отмечается, что стратегия была придумана ввиду того, что американцы задаются вопросом необходимости продолжения помощи Киеву и растущих сомнений относительно компетентности Байдена в вопросах экономической политики.

Ранее сообщалось, что у США хватит средств на помощь как для Украины, так и для Израиля.