Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
Вск, 29
Пнд, 30
ЦБ USD 93.22 -0.34 28/10
ЦБ EUR 98.35 -0.39 28/10
Нал. USD 93.33 / 94.2 27/10 17:20
Нал. EUR 97 / 94.2 27/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
Вчера 15:00
567
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
9 115
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
15 496
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
13 403
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Белый дом: инвестиции в Украину — залог экономического роста США

Администрация президента США Джо Байдена призывает в частном порядке представителей политических партий в конгрессе обосновывать помощь Украине залогом экономического роста в Америке. ОБ этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Издание сообщает, что эта стратегия призвана убедить общественность, что поддержка Украины необходима для блага США. Якобы благодаря этому создадут новые рабочие места и укрепят промышленную базу страны.

Отмечается, что стратегия была придумана ввиду того, что американцы задаются вопросом необходимости продолжения помощи Киеву и растущих сомнений относительно компетентности Байдена в вопросах экономической политики.

Ранее сообщалось, что у США хватит средств на помощь как для Украины, так и для Израиля.