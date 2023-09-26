В Белом доме рассказали, что США хватит средств на помощь Украине лишь на несколько недель

В Белом доме рассказали, что США хватит средств на помощь Украине лишь на несколько недель. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

По его словам, у США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.

Кирби призвал законодателей поспешить с выделением 24 миллиардов долларов, пока на фронте, по его словам, сохраняются благоприятные условия для контрнаступления ВС