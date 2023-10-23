Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения школьника в Рязанской области

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения школьника в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

В ведомстве сообщили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело после избиения школьника в Пронском районе.

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также об установленных причинах и условиях, способствовавших совершению противоправных действий в отношении ребенка, и мерах к их устранению.