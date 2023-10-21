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В Пронском районе школьник ударил одноклассника в глаз
В Пронском районе мальчику нанес травму в области глаза его одноклассник. Об этом мать пострадавшего рассказала Skopin.INFO в субботу, 21 октября.

В Пронском районе мальчику нанес травму в области глаза его одноклассник. Об этом мать пострадавшего рассказала Skopin.INFO в субботу, 21 октября.

По словам женщины, инцидент произошел на днях, ребенок носит очки для зрения.

«Два удара наносились, именно когда он был в очках, — сообщается в посте. — В тот момент, когда произошел удар, сын сидел за партой, разговаривая с учителем. Кто когда-нибудь дрался в своей жизни, по фото поймут, что удар наносился сбоку, исподтишка».

Отмечается, что причиной агрессии стал «неправильно подвинутый стул».