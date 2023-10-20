В Рязани на Первомайском проспекте хотят установить камеры фиксации скорости

В Рязани на Первомайском проспекте, 1/117 хотят установить камеры фиксации скорости. Речь идет про участок пересечений улиц Сенная и Маяковского. Об этом рассказали во время презентации транспортной модели в четверг, 19 октября.

Также планируют установить дублирующие светофоры над проезжей частью Первомайского проспекта, чтобы улучшить видимость сигналов светофора обоих направлений.

Напомним, в Рязани установили дополнительные камеры фиксации скорости.