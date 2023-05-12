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В Рязани установили дополнительные камеры фиксации скорости

В Рязани установили дополнительные камеры фиксации скорости. Об этом пишет ГТРК Ока.

В этом году на рязанских перекрестках с повышенной аварийностью начали устанавливать ограничительные дорожные знаки.

Камеры фиксации нарушений работают на перекрестках Ленина и Свободы, Вознесенской и Введенской.

Недавно ограничение скорости, не более 40 километров в час, появилось на пересечении улиц Зубковой и Тимуровцев.

По данным Минтранса в областном центре сейчас работают 54 комплекса фотовидеофиксации нарушений.