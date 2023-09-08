Рязанцы рассказали о замене бетонной плитки на Малом шоссе спустя месяц после ремонта

Рязанцы рассказали о замене бетонной плитки на Малом шоссе спустя месяц после ремонта. Пост об этом появился в группе «Народный контроль».

«Неправильно уложенная или некачественная плитка для дорожек (тротуарная плитка и брусчатка) проявляет себя очень быстро. Так, не успели сделать Малое шоссе, как началась замена бетонной плитки. На фото результат эксплуатации всего одного сезона», — написал автор поста.

Ранее рязанцы пожаловались на отсутствие урн на Малом шоссе.