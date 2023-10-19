С новой транспортной моделью в Рязани могут увеличиться цены на проезд

С введением новой транспортной модели в Рязани могут увеличиться цены на проезд. Об этом в четверг, 19 октября, на презентации в администрации города рассказала руководитель проектов «Строй Инвест Проект» Елизавета Игнотенко.

По словам рязанки, любой проект подразумевает большое финансирование, в том числе за счет жителей города.

«В данном случае тарифы будут увеличены, так как в Рязани тарифы не поднимались очень давно. И на сегодняшний день они занижены более, чем на 20%. Однако в рамках первого сценария стоимость проезда мы предполагаем увеличить только как минимум на инфляцию», — отметила руководитель проекта.

Заммэра Михаил Ромодин добавил, что Рязань только в начале пути и надеется, что передвигаться на общественном транспорте в городе с новой транспортной моделью станет комфортнее.